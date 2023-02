Lyon : plus de 300 participants à la marche blanche pour Mohamed, tué et démembré à Saint-Priest

Pour rendre hommage à l'adolescent de 16 ans, dont le corps démembré a été retrouvé le 17 janvier dans les canalisations d'un immeuble de Saint-Priest, une marche blanche a eu lieu à 15h au départ de la place Bir-Hakeim, direction la Maison pour tous dans le 3e arrondissement de Lyon.

Cet hommage a largement été à l'initiative des jeunes et ils étaient nombreux ce mercredi pour honorer sa mémoire. Pour ceux qui le connaissaient, Mohamed Yahiaoui était un jeune dévoué, toujours près à aider les autres. Un proche de Mohamed se dit très touché de voir autant de monde présent ce mercredi pour cette marche blanche, et est satisfait du travail des policiers qui ont tout fait pour que l'hommage se déroule sans encombre.

Dans le silence, amis, connaissances, famille et anonymes ont défilé. Certains réclament désormais justice pour Mohamed, alors qu'un suspect a été placé en détention provisoire, dans l'attente d'expertises psychiatriques. Farisse El Otmani, âgé de 28 ans, a nié les faits tout en tenant des "propos de plus en plus incohérents" lors de son audition selon le parquet de Lyon.

L’enquête continue pour déterminer les circonstances exactes du décès du jeune Mohamed, disparu la veille de la découverte de son corps alors qu'il partait travailler à Corbas.

Ce sont plus de 200 personnes qui sont réunis dans le silence pour rendre hommage à #Mohamed, le jeune adolescent de 16 ans retrouvé démembré à #SaintPriest pic.twitter.com/iJkCxG6Hn9 — Lyon Mag (@lyonmag) February 1, 2023