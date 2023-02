Lyon : il laisse un enfant seul pendant plusieurs heures, la police intervient

Mardi soir, des habitants de la rue Dangon ont sollicité l'intervention de la police après avoir entendu un enfant pleurer pendant des heures. Accompagnés par les pompiers, les agents ont sonné mais personne n'ouvrait dans l'appartement. C'est alors qu'un homme s'est présenté. Il revenait des courses et a avoué être le compagnon de la mère de l'enfant qui pleurait. Ce dernier, âgé de 3 ans, avait été laissé seul devant la télévision, partiellement dénudé.

Selon le Progrès, les conditions d'hygiène étaient déplorables. L'enfant a été hospitalisé puis placé.

L'homme âgé de 31 ans a lui été interpellé et placé en garde à vue, tout comme la mère de 24 ans arrivée plus tard. Ils pourraient être poursuivis pour délaissement d'enfant. On ne sait pas encore si ce genre d'épisode s'était déjà produit par le passé.

Le garçonnet a fort heureusement aucun problème de santé.