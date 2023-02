Droit de réponse de la Ville de Lyon

Les Conseils d’Arrondissements des Enfants ont été créés afin de rendre les enfants acteurs de la cité et leur permettre de participer aux décisions qui les concernent (au sens de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant). Il s’agit de transmettre aux plus jeunes du pouvoir d'agir et un accès à la citoyenneté : Élections, exercice du mandat, participation aux commissions et réalisation de projets concrets, interpellation des élus locaux, participation aux concertation sur des grands sujets, élaboration de projets à leur initiative. Les CAE tiennent chacun une dizaine de sessions par an, rythmant ainsi la vie scolaire et sociale des enfants participants. De plus, les CAE ne sont pas incompatibles avec les initiatives locales de découverte de la citoyenneté déjà mises en place.

Depuis la création du premier CAE en 2014 dans le 1er arrondissement, les conseils se généralisent avec la mise en place de 6 nouveaux conseils récemment (199 enfants élus de 61 écoles différentes) :

- Dans les 3ème, 5ème et 8ème arrondissements fin 2021

- Dans les 4ème 7ème et 9ème arrondissements fin 2022/début 2023

Aujourd’hui, la Ville de Lyon est fière de pouvoir compter déjà sur une quinzaine de projets réalisés dans le cadre de ces Conseils, comme par exemple : la préparation et l'animation d'une fête de quartier dans le 8ème arrondissement, l’installation d'une boîte à partage dans le 1er arrondissement, la mise en place de partenariats avec des structures accueillant des personnes âgées dans le 5e arrondissement… Autre projet remarquable : la décision prise par les enfants élus du CAE du 1er arrondissement d’installer des balançoires accessibles aux enfants en situation de handicap dans l’aire de jeux du Gros Caillou. Cette décision du CAE du 1er arrondissement a ouvert la voie aux installations désormais systématiques de balançoires à sièges inclusif dans toutes les prochaines rénovations d'aires de jeux lyonnaises.

Tristan Debray regrette que les maires des 2ème et 6ème ne participent pas à cette démarche collective pourtant mise en place dans de nombreuses communes de France et déplore que l'ensemble des écoliers du 2e et du 6e soient ainsi privés de cette opportunité de participer à la vie démocratique de leur arrondissement.