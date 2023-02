Lyon : deux maires d’arrondissements refusent la mise en place des Conseils d’arrondissement aux enfants

Mais les maires des 2è et 6è arrondissements ont décidé de ne pas souscrire à ce projet. Ils justifient cette décision notamment par l’existence d’autres projets impliquant déjà les enfants. Dans le 2è arrondissement, le maire Les Républicains Pierre Oliver indique que plus de 220 enfants de CM2 sont déjà accueillis chaque année en mairie et simulent un conseil d’arrondissement. Même chose dans le 6è, où 430 élèves en moyenne de CM1/CM2 visitent la mairie et échangent sur les valeurs républicaines.

Mais ce n’est pas tout. Ce refus de participer à ces CAE tire aussi ses origines dans le recours à des prestataires "onéreux et orientés". Un appel d’offres a été réalisé et s’élève à 30 000 euros. Cet argent est utilisé par des "soi-disant professionnels de la démocratie participative qui se chargent d’encadrer mes enfants pendant leurs réunions" expliquent les deux édiles dans un communiqué commun. "Ce qui me dérange, c’est que l’on alloue un budget conséquent pour quelque chose qui entre une nouvelle fois dans les attributions d’un élu de terrain" indique Pierre Oliver.

Les deux mairies d’arrondissement s’inquiètent également de ce qu’adviendront les projets votés par les CAE. "Faire miroiter à des enfants que leur implication ne sera pas réellement récompensée par la réalisation des projets qu’ils ont votés… C’est leur mentir" lâche Pascal Blache, maire du 6ème arrondissement de Lyon.