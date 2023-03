Le PCF Lyon demande la banalisation des cours de mercredi des écoles et universités lyonnaises

Dans un communiqué, le PCF Lyon appelle ce mardi les écoles et universités lyonnaises à "banaliser la journée de mercredi", pour "aider les étudiants qui le souhaitent à repousser un projet injuste et massivement rejeté."

Avant un énième mouvement national contre la réforme des retraites, prévu mercredi, le parti communiste invite la jeunesse à se rallier à la cause, à partir de 13h à la manufacture des Tabacs de Lyon. Pour éviter des situations d’absentéisme, les écoles et universités de Lyon sont donc sollicitées à déprogrammer leurs cours.

Le parti et ses élus affirment également que la jeunesse est de plus en plus nombreuse en manifestation : "de 120 000 le 11 février à plus de 250 000 le 7 mars", selon leurs chiffres. Une nécessité, justifiée par un enseignement supérieur qui "pâtit tout particulièrement des baisses de budget et de la casse de la fonction publique", est-il inscrit dans le communiqué du PCF Lyon.