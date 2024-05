Vénissieux : sa sacoche contient 250 euros et de la drogue, il nie en être le propriétaire

Photo d'illustration - LyonMag

A Vénissieux, on peut porter une sacoche qui contient 250 euros, 111 grammes de résine de cannabis et 45 grammes d'herbe et ne pas en être le propriétaire.













C'est ce qui est arrivé à ce pauvre hère de 18 ans vendredi dernier. Sur un scooter, il commettait plusieurs infractions au code de la route sur l'avenue Francis de Pressenssé dans le 8e arrondissement de Lyon. Refusant d'obtempérer et de s'arrêter pour un contrôle de police, il fuyait en direction de Vénissieux. Arrivé rue Paul Verlaine, il abandonnait son deux-roues et poursuivait sa cavale à pied, prenant soin de se débarrasser de la fameuse sacoche. Finalement arrêté, il reconnaissait partiellement les faits lors de sa garde à vue, niant donc avoir un quelconque lien avec la sacoche abandonnée. Par ailleurs, il n'était pas titulaire du permis de conduire et son scooter n'était pas assuré. Présenté au parquet dimanche, il doit être jugé ce lundi après-midi au tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d'une comparution immédiate. X