Villeurbanne : initiation aux herbes aromatiques dans les cantines

Ce projet doit permettre l’enrichissement culinaire de tous les enfants.

Dès le début du mandat, la ville de Villeurbanne opte pour un rééquilibrage alimentaire et aborde le sujet d’éducation alimentaire. Elle s’engage à faire passer une alimentation saine, bio et de qualité pour tous les élèves. Les produits sont locaux et les élèves font une activité physique régulière, le tout régulé par la visite d’une diététicienne en classe.

Ce sont donc au total 9000 élèves qui pourront, au sein de leur cantine, du 25 au 29 avril, participer à des ateliers découverte culinaire. De la ciboulette au thym, en passant par le persil, les enfants pourront jouer de leur sens tout en découvrant les différentes aromatiques. Lors de ces animations, un agriculteur et le fournisseur de fruits et légumes de la restauration municipale seront présents afin de véhiculer le bon savoir. Les parents peuvent assister aux ateliers pour profiter d’un moment de partage avec leurs enfants.

Cette envie d’une consommation plus « propre », se traduit également par un environnement plus écologique grâce à un changement de contenants plastique pour de l’inox.

Dans cette voie vers la bonne consommation, l’Etat fait passer la loi EGalim le 1er novembre 2019, qui introduit l’obligation de proposer un menu végétarien hebdomadaire dans toutes les cantines de France. Mais depuis le 1er janvier 2023, celles-ci se doivent de servir une alternative sans viande tous les jours.