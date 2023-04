La fake news de l’oléoduc géant sème la panique à Lyon

De nombreux habitants de Lyon ont pris peur ce lundi en pensant découvrir qu’un oléoduc géant allait être construit dans leur quartier.

Il s’agissait en réalité d’un canular orchestré par des militants écologistes dans plusieurs villes de France.

Leur faux projet ? Wecop, qui devait partir de Rotterdam aux Pays-Bas et descendre jusqu’à Feyzin, en passant bien sûr par le centre-ville de la capitale des Gaules.

Et là où la fake news a été bien orchestrée, c’est que ses auteurs ne se sont pas contentés de poser quelques affiches ou panneaux. Ils ont littéralement recouvert certains quartiers de fausses annonces bien travaillées avec un logo rappelant celui de TotalEnergies et ont procédé à des marquages au sol, comme si des travaux d’envergure étaient imminents.

Ok donc là devant mon lycée (Saint-Marc à Lyon) y'à un giga pipeline qui va passer ? @brunobernard_fr @Gregorydoucet à quoi pensez-vous en autorisant ce genre de projets ??

Les riverains avec qui j'ai discuté sont affolés et aimeraient une réponse de votre part !#wecop pic.twitter.com/veuVtui58G — Lacadieu (@lacadieu) April 24, 2023

Beaucoup y ont cru, se demandant si leur appartement allait subitement perdre toute sa valeur.

Il s’agissait en réalité d’attirer l’attention sur un projet d’oléoduc géant, un vrai, qui doit voir le jour en Afrique et qui pourrait faire d’importants dégâts sur la faune et la flore de la Tanzanie. C’est TotalEnergies qui pilote ce chantier dénoncé par six ONG.