Lyon : le groupe Unagi (Le Petit Bulletin, Peinture Fraiche) en redressement judiciaire

L’information a été révélée par Place Gre’net.

Le groupe derrière le média culturel gratuit Le Petit Bulletin ou les évènements Peinture Fraiche et Lyon Whisky Festival gèle ainsi ses créances durant six mois.

Depuis le Covid-19 qui a mis un coup d’arrêt à la culture lyonnaise, Unagi enchaîne les déconvenues et les polémiques. On se souvient que beaucoup avaient tiqué en apprenant que la Ville de Lyon accordait 100 000 euros d’aide au Petit Bulletin quelques mois après l’élection des écologistes. Soit la somme la plus importante débloquée dans le cadre du fonds d’aide à la culture. Le média LGBT Hétéroclite, également dans la galaxie Unagi, touchait à l’époque 20 000 euros.

Il y a eu également les révélations l’été dernier de Médiacités et Arrêt sur Images concernant le rapport salé de l’Inspection du travail sur les méthodes de management au sein du groupe. Il était reproché aux dirigeants de ne pas avoir suffisamment encadré et aidé la journaliste Julie Hainaut, victime de cyberharcèlement après un article à charge sur un bar à la décoration colonialiste.

Le groupe Unagi, comme le reste des médias locaux, est aussi frappé de plein fouet par l’explosion des coûts du papier et la frilosité des annonceurs. Il doit également rembourser son Prêt garanti par l'Etat de 330 000 euros.