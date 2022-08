Lyon : le Petit Bulletin taclé par l'Inspection du travail pour ne pas avoir soutenu une journaliste cyberharcelée

Le constat réalisé par la médecine du travail concernant Julie Hainaut est sans appel.

Médiacités et Arrêt sur Images ont révélé que la journaliste cyberharcelée suite à la publication d'un article sur l'ouverture de La Première Plantation, un bar à la décoration colonialiste, avait été abandonnée par son employeur Le Petit Bulletin. Un membre de l'ultradroite avait d'ailleurs été identifié et jugé.

Le média culturel lyonnais a depuis fait l'objet d'un rapport salé de l'Inspection du travail, saisie par Julie Hainaut.

Pour l'inspectrice, il y a eu un "manquement à l’obligation d’assurer la santé physique et mentale des salariés". En plus de ne pas avoir suffisamment encadré et soutenu la journaliste qui récoltait des messages d'insultes, de menaces de mort ou de viol sur les réseaux sociaux, le Petit Bulletin ne l'a pas non plus orientée vers la médecine du travail.

Ce n'est que cet été que Julie Hainaut, suite à la visite de l'Inspection du travail, a pu bénéficier d'une consultation au diagnostic relaté plus haut.

Enfin, nos confrères révèlent le Petit Bulletin, qui avait bénéficié d'une subvention très importante de 100 000 euros de la Ville de Lyon en 2020 sur impulsion de l'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert, aurait fraudé le chômage partiel. Julie Hainaut n'a plus écrit d'article pour le média depuis octobre 2020. Pourtant, en mai, juin et juillet de l'année suivante, elle était toujours déclarée par l'employeur au titre du chômage partiel.