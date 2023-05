Lyon : un “grand carnaval populaire” pour protester contre la réforme des retraites

La tribune “Pour un carnaval populaire et engagé le 26 mai à Lyon” a été signée par plus d’une cinquantaine d’associations, syndicats et groupements de fait lyonnais.

Si certains signataires sont des groupuscules inconnus au bataillon, sont représentés parmi les signataires des groupes politiques plus institutionnels comme Greenpeace Lyon, le Parti Socialiste du 7e arrondissement, les jeunes socialistes du Rhône ou encore des groupes d’action de la France insoumise.

“Nous sommes des millions à nous mobiliser contre la politique du gouvernement et plus largement contre ce système capitaliste à bout de souffle. Nous avons marché, nous nous sommes révolté.es, nous avons casserolé. L’heure est désormais à la fête” scande le communiqué, diffusé sur des canaux Telegram (application de messagerie) réservés aux intimes.

“Le Grand Carnaval Populaire est un événement engagé qui reprend les bases du carnaval des origines, à savoir un esprit libertaire et populaire”, détaille le communiqué anonyme.

“Nous invitons tous.tes les participant.es à venir déguisé.es et à prendre une part active au défilé. Retrouvons-nous dans les rues pour chanter, danser, faire de la musique et défiler. Faisons résonner notre rage de vivre et notre envie de construire un nouveau monde”, conclut le communiqué.

Au programme : déguisements, musique, chants, banderoles et surtout, slogans de protestation contre la réforme des retraites. Compte tenu de la clandestinité de ce regroupement non-déclaré, difficile de dire si cette manifestation loufoque trouvera son public.

La majorité des groupes signataires de cette tribune appelant à la manifestation festive, n’ont pas pu être joints par notre rédaction.