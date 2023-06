Opération Colbert à Lyon : la douane a saisi plus de 120 kilos de tabac

Pendant une semaine, la douane lyonnaise, la police et la gendarmerie nationale, la police municipale et les comités départementaux anti-fraude ont travaillé main dans la main dans le cadre de l’opération Colbert. Cette dernière a été copilotée par la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) et la douane qui est chef de file de la lutte contre les trafics illicites de tabacs. L’opération menée pendant cette semaine est inédite par sa durée et son ampleur d’après un communiqué de presse de la douane qui a par ailleurs consisté à mettre en œuvre les orientations du plan national de lutte contre les trafics 2023-2025.

Grâce à des emplacements précis, aux péages de Villefranche et de Beynost, à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry sur plusieurs jours consécutifs et sur la place Gabriel Péri notamment, la douane a ainsi pu récupérer 92,55 kilos de tabacs et cigarettes et 32 kilos de tabac de narguilé. En totalité, 343 contrôles ont été menés répartis sur 11 opérations de nuit comme de jour, 86 constatations ont été relevées et 3 interpellations ont eu lieu.

D’un point de vue plus élargi, sur l’ensemble de la direction Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe les services de Lyon, Chambéry, Annecy et Clermont-Ferrand, 746 contrôles ont été opérés pour une saisie totale de 213,17 kilos de cigarettes et 45,2 kilos de narguilé.