Le label Ici.C.Local débarque sur les marchés de Lyon

La Ville de Lyon a décidé de rentrer dans la démarche "Ici.C.Local" afin de répondre à une demande de transparence des consommateurs concernant leurs achats alimentaires, mais aussi pour valoriser les producteurs de la région. "Nous souhaitons mettre en avant les produits locaux pour reconnecter la consommation avec l’agriculture régionale", explique Gautier Chapuis, adjoint au Maire de Lyon notamment en charge de l’Alimentation.

Ce label s’immisce pour la première fois, ce mardi 13 juin, dans cinq marchés lyonnais : quai Augagneur, petite place de la Croix-Rousse, Duchère-Balmont, place Saint-Louis et place Montplaisir.

Ici.C.Local prend la forme de trois étiquettes de couleurs différentes qui permettent de classer les produits selon leurs différents parcours depuis la zone de production : vert pour les produits locaux vendus directement par les producteurs, orange pour les produits locaux vendus en circuit court et violet pour les produits non-locaux vendus en circuit court. Le comité de pilotage composé d’élus, de commerçants et d’habitants, ont défini le local comme étant le Rhône et ses départements limitrophes plus la Drôme et l’Ardèche.

Le logo Agriculture Biologique pourra également être affiché pour les marchandises concernées. "Ces étiquettes sont lisibles pour le consommateur, ça change", se réjouit Pascal Guichard, producteur et maraîcher de la place Montplaisir.

C’est l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement qui est à l’origine de ce label. Il a d’abord été mis en place dans la commune de Grabels, dans l’Hérault, avant de s’étaler au niveau national. La Ville de Lyon s’est procurée plusieurs milliers d’étiquettes auprès de l’INRAE. Pour le moment, une vingtaine ont été demandées par les producteurs. "Nous espérons que cette période d’expérimentation face connaître le label", avoue Gautier Chapuis. Le comité de pilotage compte développer ces étiquettes sur tous les marchés de Lyon en septembre.

