Lyon : une Pride de nuit exclusivement réservée aux personnes LGBTQIA+

Ce samedi soir, deux semaines après la Marche des Fiertés de Lyon, un nouvel évènement se déroulera dans la capitale des Gaules.

Il s'agit de la Pride de nuit, qui débutera à 20h place Guichard et qui défilera jusqu'à la place Louis-Pradel en Presqu'île.

"La nuit aussi nous appartient, nous ne voulons plus raser les murs, changer de trottoirs", annoncent les organisateurs, en référence aux nombreuses agressions homophobes et transphobes de ces dernières années en centre-ville de Lyon.

Les organisateurs se disent également empêchés d'être "les voix qui porteront le changement et l'abolition de ce système ciscentré, hétéropatriarcal, raciste, validiste, classiste, putophobe et on en passe".

Mais l'évènement ne sera pas entièrement inclusif puisqu'il sera exclusivement réservé aux personnes LGBTQIA+. "Ou en questionnement", est-il précisé.