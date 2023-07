Lyon : le programme du défilé du 14 juillet

Une prise d’armes précédera le défilé pédestre lyonnais et sera dirigée par le gouverneur militaire de Lyon, le général de corps d’armée Gilles Darricau et en présence de la préfète de région, Fabienne Buccio. Quatorze unités et 375 “personnels”, de divers régiments et corps d’armée, participeront à cette cérémonie.

“Dans un contexte national tendu et une guerre aux portes de l’Europe, sachons rester vigilants pour la sécurité et la résilience de notre pays. N’oublions pas la transmission de la flamme de la mémoire laissée par nos Anciens, les valeurs et la solidarité pour notre jeunesse”, détaille l'officier général dans un communiqué.

Les Lyonnais seront accueillis, sur la place Bellecour, à partir de 9h pour l’ouverture des stands de présentation. La cérémonie, quant à elle, débutera à 10h et le défilé commencera à 10h45.

Suite à cela, les badauds pourront circuler entre les différents stands des corps d’armée (Terre, Marine, Gendarmerie et Douane) et admirer, entre autre, un canon CAESAR capable de tirer des obus de 155mm à plus de 40 kilomètres et un char de reconnaissance amphibie AMX 10 RC, souvent déployé sur des théâtres de guerre extérieurs, ou encore un hélicoptère GAZELLE.

Jean Moulin sera également mis à l’honneur avec une exposition retraçant sa vie et son rôle dans la Résistance, dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de son arrestation par la Gestapo, le 21 juin 1943.

Seront présents au défilé :