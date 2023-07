Pillarde lors des émeutes, elle est démasquée suite à un simple contrôle routier

Suite à un simple contrôle routier, le 11 juillet dernier dans le septième arrondissement de Lyon, la fouille de son véhicule par les policiers a révélé la présence de vêtements neufs assez coûteux et de stupéfiants dans sa voiture. En espèce, de petites quantités de haschich et d'herbe de cannabis. C'en était assez pour piquer la curiosité des agents de police et déclencher une enquête.

La conductrice de 21 ans fut immédiatement placée en garde à vue. Son domicile du 7e arrondissement, quant à lui, fut perquisitionné dans la foulée et apporta de nouveaux éléments à charge contre la jeune automobiliste.

Quatre paires de lunettes neuves furent ainsi saisies, aux côtés de vêtements de marque, neufs eux aussi. L'ensemble des articles retrouvés chez elle provenaient en réalité du pillage de boutiques lyonnaises, réalisés le 30 juin dernier.

Selon un communiqué de la police, les enquêteurs ont pu "établir sa participation directe au pillage de trois magasins de Lyon". Les responsables des trois magasins concernés ont pu déposer plainte et se voir restituer leurs biens.

Mise devant le fait accompli et en dépit de toutes ces preuves accablantes, la femme continue de nier les faits et prétend tout ignorer de la provenance des stupéfiants retrouvés dans son véhicule. Elle a été présentée au Tribunal judiciaire de Lyon, ce lundi, en vue de sa comparution immédiate.