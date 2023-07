"Sale noir", "suceuse de la France" : un agent de sécurité TCL victime de racisme à Guillotière

L'agression verbale remonte au dimanche 16 juillet, à 18h30. Alors qu'il était en poste dans la station de métro Guillotière-Gabriel Péri, l'homme d'une quarantaine d'années voit un individu bloquer les portiques de sécurité, du côté de la sortie quai du Rhône, afin de faire passer des voyageurs sans que ces derniers n'aient de titre de transport. Après s'être approché pour sermonner le fauteur de troubles, l'agent fait l'objet d'une pluie d'insultes à caractère raciste.

Des insultes racistes et véhémentes

"Sale noir", "esclave", "suceuse de la France", "Kahlouch" ("noir" en arabe, ndlr), l'agent s'en prend plein les dents. Ce jour-là, la station de Guillotière est en sous-effectif. Deux agents de sécurité au lieu de quatre, puisque deux collègues furent agressés plus tôt dans la journée. La victime essaie de temporiser et invite l'homme véhément à descendre prendre son métro, tout en le menaçant d'appeler la police s'il continuait à l'insulter gratuitement. Une version des faits corroborée par des témoins occulaires de la scène.

Arrivé sur le quai, les insultes continuent de pleuvoir. "Sale noir", "sale tarlouze", continue l'homme dans une diatribe qui mêle le français et l'arabe. "Je vais t'arracher la tête, je vais te tuer, te fumer", menace enfin l'individu, peu avant son interpellation par un équipage de police, jusqu'ici stationné sur la place Gabriel Péri.

Présent dans le box ce mardi, l'auteur des insultes ne reconnaît pas les faits et dévisage d'un oeil noir sa victime. L'homme, né à Oran et arrivé en France en 2012, est un ressortissant algérien disposant d'un titre de séjour valable 10 ans. Selon lui, il n'aurait cependant jamais proféré d'insultes à caractère raciste. "Moi j'habite en cité, y'a que des arabes et des noirs, pourquoi j'aurais dit "sale noir" ?", se défend tant bien que mal l'Oranais résidant à Bron.

"Il m'a cherché, c'est lui qui m'a dit "nique ta mère" en premier (...), il ne voulait pas me laisser partir, c'est lui qui cherchait la petite bête", résume le prévenu au tribunal, en concédant avoir bloqué les portiques de sécurité de la station.

"Je me suis senti humilié ce jour-là", témoigne l'agent de sécurité

Les images d'une des caméras de vidéosurveillance de la station démontrent pourtant le contraire. La bande-son n'est pas nécessaire pour comprendre la scène. Sur les images, l'agent de sécurité, calme et prudent, tente de temporiser face à un individu vindicatif qui s'époumonne et fait de grands gestes vifs et obscènes à son adresse.

Epaulée de son avocat, la victime des injures témoigne. "J'aimerais dire que la station de la Guillotière, c'est l'une des stations où on a le plus de problèmes", commence l'agent de sécurité employé par une entreprise spécialisée dans la sécurisation des stations "chaudes" comme celle de la Guillotière ou celle de Vaise.

"Juste en voulant faire notre travail, on se fait agresser, insulter et on devient l'ennemi de tout le monde ! En tant que chef d'équipe, je n'ai même plus envie d'aller à cette station. En dehors de la justice, on n'a rien pour se défendre face à ces agressions", résume l'homme, sous le regard courroucé et hautain de son agresseur.

"Il y a des paroles, devant tout le monde, qui vous rabaissent, vous déshumanisent. Je me suis senti humilié ce jour-là, tout le monde me regardait pour voir ma réaction et je ne pouvais rien faire", se désole-t-il devant le tribunal. Exaspéré par ces situations répétées, l'homme dénonce. "Quand tu as affaire à un maghrébin, tout le monde, tous les maghrébins te tombent dessus en même temps. Mais là, personne n'a bougé tellement ils étaient sidérés par les insultes", conclut l'agent devant les magistrats.

Une peine d'emprisonnement avec sursis

La procureure, quant à elle, requiert à l'encontre du prévenu une peine de 12 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire ainsi qu'une amende de 1500 euros, pour ce "comportement inacceptable et ces propos inadmissibles". Une réquisition qui n'a pas manqué de faire réagir l'avocate de la défense.

"Vous êtes saisis de 3 minutes de la vie de cet homme, et 3 minutes de la vie de celui-ci", minimise l'avocate en s'adressant aux magistrates, en qualifiant la réqusition comme "tout à fait excessive". Son client, selon elle, serait "quelqu'un qui travaille, qui s'insère et qui participe, lui aussi, à la société".

Reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'Algérien écope finalement d'une peine de 10 mois d'emprisonnement assortis de sursis probatoire. Parmi les obligations à respecter, figurent celles de travailler, d'indemniser la victime et d'effectuer un stage de citoyenneté. Le condamné devra s'acquitter d'une amende de 1600 euros et est chargé de verser 1500 euros à sa victime au titre du préjudice moral qu'il lui a infligé, ainsi que 500 euros supplémentaires pour rembourser ses frais de justice.

J.B.