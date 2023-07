Walibi Rhône-Alpes se prépare à son mois le plus chargé de l’année

Et si Walibi Rhône-Alpes battait de nouveau cette année son record de fréquentation ? Réponse dans quelques mois puisque le mois d’août est en règle générale le plus fréquenté de l’année. "Nous ne sommes pas sur une course au record. Après au vu des investissements récents du parc, c’est d’essayer de faire au moins une année aussi belle qu’en 2022", confie Thomas Mondon, directeur marketing et ventes chez Walibi Rhône-Alpes.

Ce chiffre était celui de plus de 600 000 visiteurs. "L’année dernière était particulière car c’était aussi la première année post crise sanitaire avec une envie forte de pouvoir reconsommer des loisirs sans contrainte. Si on fait une saison similaire à l’année dernière, ce sera déjà très bien", précise-t-il.

Le mois d’août sera notamment marqué par une fermeture plus tardive à 20h avec également quatre nocturnes les samedis où les visiteurs pourront profiter du parc jusqu’à 22h.

Le regard des équipes de Walibi Rhône-Alpes sera ensuite tourné vers 2024 synonyme d’un anniversaire bien particulier. Le parc fêtera en effet ses 45 ans avec au bout une jolie surprise pour le public puisqu’une nouvelle attraction verra le jour au sein de l’univers thématique Exotic Island. "Ce sera une nouvelle attraction à sensations unique en Europe. Il en existe uniquement un exemplaire en Australie", assure Thomas Mondon. Que les jeunes visiteurs se rassurent, elle sera accessible "au plus grand nombre à partir d’1 mètre 20, soit des enfants à partir de 7-8 ans". Les détails de cette nouveauté seront présentés au mois de septembre à l’occasion d’une visite de chantier sur place.

A.D.