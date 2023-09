Pour ses 45 ans, Walibi Rhône-Alpes s’offre une nouvelle attraction à sensations

Walibi Rhône-Alpes fêtera en 2024 son 45e anniversaire ; l’occasion de s’offrir un beau cadeau ou plutôt une nouvelle attraction. Le parc situé dans le Nord-Isère a dévoilé ce jeudi MAHUKA qui signifie "s’échapper" en Hawaïen.

"Unique en Europe, elle sera inaugurée dans l’un des trois univers thématiques du parc : Exotic Island, et invitera ses visiteurs à se glisser dans la peau d’archéologues à la découverte d’un temple abandonné sur une île Pacifique Sud…", indique Walibi Rhône-Alpes.

Cette nouvelle attraction à sensations sera accessible aux enfants dès 120 cm, soit un âge à partir de 6 ou 7 ans en moyenne. "Destinée aux plus téméraires, cette attraction se dote de deux départs propulsés (ou "launchs") qui lanceront les trains à une vitesse maximum de 67 km/h, sur un parcours promettant pas moins de 13 moments d’apesanteur (ou « airtimes ») ! Grâce à des trains aux places individuelles, les visiteurs pourront profiter de l’expérience sans vis-à-vis, ni voisins, pour un ressenti sensationnel unique, au plus près du parcours", précise le parc qui compte sur cette attraction pour attirer encore plus de visiteurs.