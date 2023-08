Isère : un homme porté disparu après une randonnée

Il est porté disparu depuis le jeudi 3 août en fin d’après-midi dans le secteur de Bourg-d’Oisans à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble. Sa camionnette a été retrouvée le lendemain bar une brigade à Livet-et-Gavet à 15 kilomètres du secteur.

Âgé de 30 ans, il serait parti en randonnée et n’aurait plus donné de signes de vie depuis. Il a les cheveux châtains très courts, mesure 1,78 m et portait le jour de sa disparition un jogging noir et un t-shirt violet.

Toute personne l’apercevant ou étant susceptible d’avoir des informations le concernant doit contacter la gendarmerie du Bourg-d’Oisans au 04 76 80 00 17. Des recherches ont été lancées par la brigade mais n’ont pas abouti et le téléphone du disparu étant éteint, aucune géolocalisation n’est envisageable.