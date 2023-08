Lyon 3e : un trentenaire dérobé de son téléphone portable puis passé à tabac

Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le 3e arrondissement de Lyon, un homme de 32 ans s’est fait dérober son téléphone après une altercation, dans un parc près de Jean Macé. Parvenant à le récupérer rue Félix Faure avec l’aide de témoins, l’homme s’est ensuite pris un coup à la tête avant d’être roué de coups par plusieurs personnes, visiblement complices du suspect auteur du vol.

Avec la coopération de la victime qui déplorait également le vol de sa sacoche, les policiers ont interpellé et placé en garde à vue le suspect qui se dirigeait rue Rachais, à quelques centaines de mètres. Âgé de 22 ans et inconnu des services de police, celui-ci nie les faits et est présenté au parquet en comparution immédiate ce mercredi.