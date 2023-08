Lyon : la police intervient pour une bagarre à la Guillotière et interpelle six individus

A en croire les informations du Progrès, les forces de l'ordre n'avaient pas l'air certaine d'elles au moment de les interpeller ce lundi soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

Appelés pour une rixe, les policiers n'ont assisté à aucune violence. Et s'ils ont ciblé le sextet, c'est parce que ses membres tentaient de se débarrasser d'armes comme des couteaux ou des bombes lacrymo dans les parties communes d'un immeuble.

En fouillant la zone, un pistolet a également été retrouvé rue Paul-Bert.

La garde à vue des suspects sera peut-être déterminante pour y voir plus clair sur cette affaire. On ne sait pas encore si la vidéoprotection du quartier sensible de Lyon a pu capter cette fameuse rixe.