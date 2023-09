Lyon : les policiers découvrent plusieurs kilos de drogue dans un appartement 

Alors qu’ils patrouillaient, des policiers ont décidé de contrôler un véhicule sentant fortement le cannabis. C’est en le fouillant qu’ils ont découverts 840 grammes de résine de cannabis, 230 grammes d’herbes de cannabis, 2450 euros et des sachets de conditionnements. Agés de 18 et 19 ans, les deux occupants de la voiture, un homme et une femme, ont été interpellés.

Les enquêteurs ont continué leurs investigations et ont réussi à localiser un appartement nourrice dans le 7ème arrondissement de Lyon, ce qui a entraîné l’interpellation d’une troisième personne âgée d’une quarantaine d’année. Durant la perquisition, les enquêteurs ont découvert 3,3 kilos de résine de cannabis, 240 grammes d’herbe de cannabis et des sachets de conditionnement identiques à ceux trouvé dans le véhicule.

Placés en garde à vue, le jeune homme et le quarantenaire ont reconnu leur implication dans du trafic de stupéfiants.

Les trois suspects ont été déférés et présentés ce vendredi au parquet de Lyon.