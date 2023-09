Lyon : en plus d’être contrôlé sans permis ni assurance, les policiers découvrent qu’il est un dealeur

Alors qu’ils contrôlent des véhicules dans le 2ème arrondissement de Lyon, les policiers arrêtent un individu sur un scooter de 300cm3. Ils se rendent rapidement compte que le conducteur ne possède ni permis ni assurance.

A la place des papiers du véhicule, qu’il ne possède donc pas, il remet aux policiers 910 euros, 10 grammes de cocaïne et 35 cachets de MDMA. L’homme a été interpellé et placé en garde à vue, tandis que son domicile a également été fouillé. Durant cette perquisition, les forces de l’ordre ont découvert 93 grammes de cocaïne et 123 comprimés d’ecstasy.

Le suspect a été présenté au parquet ce vendredi et a été laissé libre en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.