Lyon : une nouvelle conseillère diplomatique à la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le 3e arrondissement de Lyon, depuis le 22 août, Gaëlle Hourriez-Bolâtre a pris ses fonctions au poste de conseillère diplomatique auprès de la préfète d’Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio. Âgée de 42 ans, celle qui a été notamment formée à l'Institut régional d'administration de Lyon va devoir "appuyer les collectivités territoriales dans leurs relations extérieures et le soutien au développement économique à l’international, en coordination avec les services de l’État".

"Compte tenu de sa situation doublement frontalière, la région Auvergne-Rhône-Alpes comporte d’importants défis et opportunités en matière de coopération européenne", selon la préfecture qui évoque notamment "des dossiers transfrontaliers avec la Suisse et l’Italie" ou "la coopération internationale et du suivi des organisations internationales, dont l’OMS et sa future Académie ainsi que le CERN".

Gaëlle Hourriez-Bolâtre occupait auparavant le poste de chargée de mission auprès de la Directrice de la diplomatie économique au Ministère des Affaires étrangères à Paris. De 2011 à 2014, elle était aussi Cheffe de pôle des opérateurs à la Direction générale de la mondialisation au Ministère des Affaires étrangères. De 2014 à 2018, elle exerçait les fonctions de numéro deux et Conseillère de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Islande. Elle occupera ensuite, jusqu’en 2020, le poste de Directrice de l’Institut français de Finlande et de Conseillère de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Finlande.