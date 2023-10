PSG-OL féminin : prendre le large contre un concurrent direct

L’OL Féminin va affronter ce dimanche soir (21h) une équipe du PSG qu’elle a déjà joué et battu pas plus tard qu’il y a quelques semaines au Trophée des Champions. À un détail près : l’entraîneur du PSG Gérard Prêcheur et la direction du club parisien ont décidé de mettre fin à leur collaboration, quelques jours seulement avant le match contre l’OL et alors même que la saison a déjà débuté. (Lire la suite sur Lyon Foot)