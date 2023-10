Prendre de l'altitude pour visiter la Cité des Gones

L'intérêt des activités en altitude

Voici différentes raisons pour lesquelles il est souvent intéressant de découvrir la région lyonnaise depuis les airs.

Découvrir la ville autrement

Visiter la cité des Gones depuis le ciel permet, si la météo le permet, à la fois d'admirer ses plus beaux monuments ainsi que ses paysages montagneux. Vous éviterez de cette façon la foule des touristes et pourrez mesurer toute la grandeur de la troisième ville de France

Adrénaline garantie

Saut en parachute, vol au-dessus de la ville, montgolfière, les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur dans l'une des activités en altitude proposées à Lyon. Repoussez vos limites et faites monter l'adrénaline tout en découvrant la beauté des paysages de la capitale de la région Rhône-Alpes.

Un moment de pleine détente

Des activités comme le saut en parachute ou le parapente permettent de se couper du stress de la vie quotidienne. En effet, votre corps va apprendre à secréter de l'adrénaline et de la dopamine, une substance qui agit sur l'humeur et offre à chacun une sensation de récompense et de plaisir.

Appréhender les situations stressantes de la vie quotidienne

Avec un peu d'entrainement, vous pourrez facilement réussir à maitriser la peur ressentie pendant vos premières expériences dans les airs. De cette façon, rapidement, vous serez capable d'affronter différemment les situations les plus stressantes de la vie en relativisant : après une expérience de chute libre, votre futur entretien d'embauche vous paraitra nettement moins insurmontable...

Des idées cadeaux originales

Anniversaire, enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, mariage, il existe certaines occasions où l'on souhaite laisser un souvenir éternel à nos proches. Pour célébrer les grandes occasions de la vie quoi de mieux qu'un saut en parachute à Lyon ou bien un tour en montgolfière.



Les différentes activités en altitude autour de Lyon

Les amateurs de sensations fortes vont être ravis, la région lyonnaise offre une multitude de possibilités d'activités dans les airs.

Le saut en parachute

Lancez vous pour une aventure 100% en altitude près de Lyon : testez l'adrénaline de la chute libre avec un professionnel puis profitez de la descente sous voile pour admirer les paysages avec une vue panoramique exceptionnelle.

Le saut à l'élastique

Découvrez les plus beaux paysages de la région lyonnaise, et notamment le célèbre viaduc de Pélussin surplombant la vallée du Rhône et offrant un saut de 65 mètres de haut dans un cadre verdoyant du parc régional naturel du Pilat.

Vol en montgolfière

A bord de la nacelle qui s'élance jusqu’à 1000 m d’altitude, vous admirerez le superbe panorama de la région avec par exemple plusieurs vols au-dessus de la Dombes ou bien des vignobles du Beaujolais au nord de Lyon.

Le parapente

Le parapente est un dérivé du parachute offrant une vue imprenable sur les paysages et une sensation de liberté unique. Vous aurez la possibilité de vous élancer sur l'une des montagnes de la région lyonnaise et de prendre la mesure de l'immensité des paysages qui vous entourent depuis le ciel.

Vol en avion

Pour jouir de l'étendue de la ville de Lyon et de ses environs, plusieurs aérodromes proposent des balades aériennes en avion privé. Ces promenades vous promettent un moment magique et des souvenirs inoubliables.