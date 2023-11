La mairie achète la plus vieille photo de Lyon

La mairie a décidé de s'inviter dans la course aux enchères ce mercredi et de mettre la main, via une préemption de l'Etat, sur la plus vieille photo de Lyon.

Le daguerréotype de Félix Richard pris dans les années 1840 et montrant une vue de la Saône avec le pont du Change, aujourd'hui disparu, a été acquis pour 16 744 euros, soit 4000 euros de plus que la plus haute estimation faite par la maison de ventes Oger & Blanchet.

Selon Lyon Capitale, l'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, avait fixé une limite de 20 000 euros à ne pas dépasser.

Le cliché bien conservé va désormais être confié à la Bibliothèque municipale de Lyon et devrait être présenté au public via plusieurs expositions.

Il rejoindra ainsi un autre daguerréotype un poil plus âgé, datant de 1945, où le pont du Change apparaît mais partiellement détruit.