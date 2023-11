Immigrés en emploi de la Région : 10% des travailleurs rhônalpins proviennent de l'immigration, selon l'Insee

Il y a trois ans, en 2020, les travailleurs immigrés représentaient 10% de la population active de la région rhônalpine, soit 336 400 personnes.

Selon l'étude de l'Insee, la plupart occupent des postes dans le secteur tertiaire et de la construction, puisqu'environ un travailleur immigré sur trois est ouvrier.

L'Insee définit un immigré comme "une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France", excluant les "Français de naissance nés à l'étranger et résidant en France", mais également les étrangers nés en France. En Auvergne-Rhône-Alpes, on en compte 586 000 en tout, employés ou non. La plupart sont originaires du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ou du Portugal. On retrouve également la Turquie, l'Italie, et la Suisse.

L'étude porte également sur la qualification des personnes de provenance étrangère, et notamment le niveau d'études : tandis que les populations originaires du Portugal et de Turquie n'ont qu'un faible niveau d'étude, voire pas de diplôme, l'immigration depuis les pays européens ou anglais est très favorisée parce que plus qualifiée.