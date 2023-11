Lyon : un exercice de sécurité civile à la Part-Dieu, les habitants recevront un message d'alerte

La préfecture du Rhône organisera le 21 novembre un exercice de sécurité civile au centre commercial de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. A la fermeture des magasins le soir, un important déploiement de police et de secours s'effectuera dès 19h dans le quartier.

Le scénario retenu n'a pas été communiqué mais l'objectif est de tester les capacités d’action des services de l'Etat, des collectivités locales et des exploitants et d'apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence.

A cette occasion, les habitants de la Part-Dieu vont recevoir un message FR-Alert, le système d'alerte et d'information par diffusion cellulaire. Sur chaque téléphone portable du secteur, un texte préviendra son propriétaire qu'il se trouve dans une zone à risque.

La préfecture du Rhône prévient d'ores et déjà les destinataires de ces messages accompagnés d'un signal sonore spécifique qu'il s'agit bien d'un exercice et qu'aucune action de leur part n'est à entreprendre. Elle entend ainsi éviter tout mouvement de panique, ou d'encombrement des lignes d'appel des secours.