Blanchiment : procès renvoyé à 2024 pour la lyonnaise Magali Berdah

La Lyonnaise, qui fut la papesse des influenceurs, devait être jugée avec trois autres femmes pour des faits de blanchiment et banqueroute remontant à 2014 et 2015. Gérante à l'époque d'une société de courtage en matière d'assurance, BA&CO, elle avait placé cette dernière en liquidation judiciaire, laissant derrière elle un passif de 2,5 millions d'euros.

En demandant du temps pour préparer sa défense, Magali Berdah a obtenu que le procès se tienne finalement le 30 septembre 2024 à Nice.

L'affaire n'a pas de rapport avec ses activités plus récentes. C'est en 2017 qu'elle avait fondé l'agence d'influenceurs Shauna Events, avant d'être prise pour cible et dénoncée par le rappeur Booba. Depuis, la cousine de Capucine Anav dénonce une campagne de cyberharcèlement qui l'a déjà conduite devant la justice. Au début du mois de décembre, 13 personnes ont été jugées à Paris pour l'avoir insultée et menacée sur les réseaux sociaux.