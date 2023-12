Amende record dans la région : près de 2 millions d'euros pour un routier espagnol qui passait de la drogue

L'homme âgé de 46 ans avait été intercepté le 27 novembre dernier alors qu'il s'apprêtait à franchir le péage de Reventin-Vaugris en Isère. Les douaniers l'avaient repéré quelques heures auparavant, car son camion bénéficiait de l'escorte d'une voiture ouvreuse.

Dans le poids-lourd, les forces de l'ordre avaient découvert 496 kilos de résine et d'herbe de cannabis, cachés derrière une cargaison d'olives.

Parti d'Espagne pour rejoindre l'Allemagne, le routier avait reconnu les faits, expliquant devoir éponger des dettes de jeu de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Le quadragénaire a été jugé ce mercredi. Et la sentence est lourde. Car outre l'interdiction de se rendre en France durant 10 ans, il a écopé de trois ans de prison dont 1 an ferme et surtout d'une amende douanière correspondant à la valeur de son chargement illicite, soit 1,7 million d'euros !

Dire qu'il avait accepté ce contrat pour éponger une dette de 50 000 euros...