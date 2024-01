Salage des routes : la Métropole de Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale

Par mesure préventive, les autorités ont décidé d’interdire la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur tout ou partie de plusieurs axes routiers, notamment l’A89 et l’A43. L’A75, l’A410, l’A48 et l’A49 sont également concernés.

La Préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes recommande aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence.

La Loire, l’Isère, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en alerte orange par Météo-France. L’Ain et le Rhône sont en vigilance jaune.

La Métropole de Lyon de son côté a déclenché le dispositif de viabilité hivernale et prévoit de saler les routes dans la nuit. Les points hauts du territoire le seront dès 20h ce jeudi. Un traitement des lignes fortes de transports en commun s'effectuera dans la nuit dès 2h du matin, tout comme le déneigement des ponts.

Enfin, une opération de salage sur l'ensemble des zones sensibles s'effectuera à 3h du matin.

Ce sont 10 véhicules qui seront déployés pour les points hauts et 25 pour le reste des opérations.