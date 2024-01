Grève des enseignants à Villeurbanne contre la suppression de postes de remplaçants (Atsem)

Ce mardi 23 janvier, des syndicats d’enseignants ont appelé à la grève dans la ville Villeurbannaise.

Le motif : protester contre la suppression de huit postes d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) remplaçants par la mairie de Villeurbanne, selon BFM Lyon.

Si trois écoles maternelles sont concernées par la fermeture (Croix-Luizet, Jean-Jaurès et Saint-Exupéry), le fonctionnement de l’accueil périscolaire et des cantines est perturbé : la restauration scolaire n’est pas assurée dans une école élémentaire.

Le mouvement est complété par une manifestation devant la mairie de Villeurbanne, de 11h à 14h, avec la participation du groupe d’action Gratte-Ciel/République de La France Insoumise.

A l’ordre du jour, la protestation contre des conditions de travail de plus en plus insoutenables pour les enseignants et Atsem, se répercutant sur l’atmosphère de travail et d’apprentissage des élèves.

Pour rappel, un Atsem est un fonctionnaire chargé d’assister les enseignants des classes maternelles. Le corps de métier a déjà fait plusieurs grèves à la fin de l’année 2023, pour dénoncer notamment la multiplication des tâches qui leurs sont attribués réclamant ainsi une hausse des salaires et davantage de reconnaissance.