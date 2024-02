Mister Rhône-Alpes devient Mister France 2024

Parmi les 31 candidats qui représentaient leurs régions, c’est Charles Stamper qui a été élu le plus bel homme de France. C’est Xavier de Fontenay, le fils de Geneviève de Fontenay, qui présidait la cérémonie ce samedi soir.

Agé de 23 ans, le grand gagnant originaire d’Annecy est commercial dans une concession automobile. Le jeune homme est amateur de sport, il pratique la randonnée, la gymnastique, le ski ainsi que le fitness et vient d’obtenir un master en commerce international. Charles Stamper est engagé dans différents domaines, il défend la cause des victimes d’harcèlement scolaire et est bénévole à la SPA.

Les opportunités de Mister France

Le concours est bien moins médiatisé que celui de Miss France mais tous deux se ressemblent grandement. Tout comme son homologue féminin, Charles Stamper va parcourir la France et les Outre-mer tout au long de cette année. En plus des nombreux cadeaux de valeurs qu’il recevra, il bénéficiera de différentes opportunités : intégration d’une agence de mannequinat, participation à des émissions et des défilés de mode, possibilité de devenir l’égérie de marques etc…

Succédant au Mister France 2023 Lisandre Van Muylders, Charles Stamper devient ainsi l’idéal masculin de 2024.