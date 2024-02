Lyon : le squat de la rue Baraban évacué, un "soulagement" pour le maire du 6e

Depuis fin 2022, plusieurs dizaines de personnes vivaient dans cette cour et les locaux d'une ancienne quincaillerie. L'immeuble ayant été racheté par Vinci, un projet de bureaux doit voir le jour.

Pour le maire du 6e, Pascal Blache, cette évacuation est une bonne nouvelle : "Nous avons reçu de nombreuses plaintes. Nous nous sommes saisis de suite du problème, mais les procédures sont très longues. C’est un véritable soulagement que cette procédure d’expulsion ait enfin aboutie, tant pour les riverains que pour les squatteurs. L’immeuble situé au 7rue baraban est frappé de péril. Nous n’avons eu de cesse d’interpeller les services de la mairie centrale et ceux de la Préfecture. Il y avait un vrai danger pour les occupants. Nous espérons et nous insisterons pour qu’une solution de relogement leur soit proposée. Je suis vraiment heureux et soulagé pour les habitants du quartier qui n’en pouvaient plus".