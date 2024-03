A Charly, Olivier Lejeune passe 60 jours de prison

Olivier Lejeune doit jouer la pièce 60 jours de prison, mise en scène par le réalisateur Nicolas Boukhrief.

Tandis que les combats font encore rage pour la libération de Paris, le grand Sacha Guitry est appréhendé à son domicile par cinq hommes armés qui l’emmènent avec eux sans aucune explication… Sur la foi de seules rumeurs, il est soupçonné de crime de collaboration avec l’occupant Allemand et va être brutalement incarcéré durant 60 jours sans jamais connaître le véritable motif de son arrestation. Par miracle, Guitry eut l’intuition de noter, jour après jour, le récit de cette injuste expérience carcérale.

Derrière nombre de bons mots hilarants et de remarques d’une acuité saisissante sur l’absurdité de sa situation, ses codétenus et ses geôliers, ‘‘60 jours de prison’’ révèle aussi un Guitry plus rare, plus secret que celui de ses écrits pour la scène ou le cinéma.

