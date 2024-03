Sur la place Bellecour à Lyon, qui remplacera la Pizza Pino ?

Depuis 1992, la célèbre pizzeria à l’angle de la place Bellecour et de la rue Edouard Herriot régalait les Lyonnais de ses spécialités italiennes. Malgré une rude compétition dans le secteur, Pizza Pino parvenait à servir près de 800 couverts quotidiennement, 365 jours par an.

Mais voilà quelques temps que planait sur l’établissement l’ombre du géant français Bertrand, dont les propriétés sont plus que célèbres : Hippopotamus, Maison Plisson, Léon, Angélina, Au Bureau, mais aussi Burger King France, Itsu et… Volfoni, qui prendra donc la place de Pizza Pino, selon une information d’ActuLyon.

Pas de changement sur le thème, puisque la marque recrée une carte à base de spritz, pizza et burrata, sur fond d’Italie des années 50. Un concept très instagrammable, qui n’est pas sans rappeler l’encensé Carmelo, situé quelques rues plus loin : encore un peu de concurrence dans le monde de la restauration italienne à Lyon, derrière laquelle se cache cette-fois ci le premier groupe indépendant français, créé il y a plus de 25 ans et géant du secteur.