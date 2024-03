Prise d’otages, 50 kilos d'or : le braquage de la SAAMP devant la justice à Lyon

Si celui du 31 mars 2021 avait échoué, tandis que ses auteurs ont écopé de 7 à 13 ans de réclusion criminelle début février, le braquage du 28 janvier 2021 avait été davantage réussi. C'est surtout sa

maîtrise et son degré élevé de préparation et de recherche d’informations, qui auront marqué les esprits il y a trois ans.

Dans la nuit du 27 janvier, la société d’affinage de métaux précieux de Limonest avait été dévalisée sans arme ni violence par un cadre de la SAAMP. Ce dernier avait été forcé d'ouvrir les coffres pour récupérer plus de 50 kilos d'or qu'il avait ensuite remis aux malfaiteurs à Vaulx-en-Velin.

Pourquoi agir de la sorte ? Parce que son fils et la compagne de ce dernier avaient été séquestrés puis pris en otage, directement dans la maison familiale de l'Ouest lyonnais. C'est pour obtenir leur libération que le père s'était exécuté et avait raflé lingots et bijoux sur son lieu de travail. Le jeune couple avait ensuite été libéré et retrouvé sain et sauf à Miribel.

Il a fallu seulement deux mois aux enquêteurs pour retrouver le butin caché dans un appartement de Villeurbanne et interpeller neuf suspects. Sept d'entre eux seront jugés durant une semaine par la cour d'assises de Lyon, tous sont déjà incarcérés sauf un accusé en cavale et deux placés sous contrôle judiciaire.