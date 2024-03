Vaulx-en-Velin : le couple de dealers stoppé par la police

Les deux occupants, un homme et une femme, se rendaient à Villette d'Anthon en Isère pour récupérer un paquet, puis rentraient à Vaulx. La police tentait de les contrôler mais l'automobiliste et sa compagne refusait de s'arrêter. La course-poursuite s'arrêtait rue Octavie à Villeurbanne, où le véhicule en fuite percutait une voiture en stationnement et perdait une roue dans le choc.

La perquisition menée dans l'habitacle permettait de retrouver 23,6 kilos de résine de cannabis.

La passagère âgée de 26 ans et défavorablement connue des services de police reconnaissait les faits, tout en expliquant aux enquêteurs qu'elle ignorait la présence de produits stupéfiants dans le véhicule.

Le conducteur âgé de 20 ans collaborait également, mais refusait de donner le nom de son commanditaire.

A leur domicile, deux armes de poing et des munitions étaient retrouvées.

A l'issue de sa garde à vue, la jeune femme a été laissée libre et sera jugée en 2025. Son compère devait lui faire l'objet d'une comparution immédiate mercredi après-midi au tribunal judiciaire de Lyon.