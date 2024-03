Près de Lyon : crash d'un ULM, le pilote gravement blessé

Alors qu'il pilotait un ULM (aéronef ultraléger motorisé), un homme d'une quarantaine d'années s'est crashé aux alentours de la commune de Messimy, dans le Rhône, ce vendredi 15 mars.

L'incident s'est produit vers 17h, et le pilote a été gravement blessé : selon Le Progrès et Radio Scoop, une vingtaine de pompiers sont intervenus pour désincarcérer la victime, polytraumatisé et souffrant de multiples fractures.

Transporté à l’hôpital, son pronostic vital n'est cependant pas engagé. L'origine de l'accident reste encore inconnue.