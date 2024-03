Une rue de Lyon parmi les plus chères de France

Dans un contexte de recul des prix de l’immobilier en moyenne en France depuis un an (-2,1%), certaines villes et rues affichent des prix toujours élevés, bien au-delà de la moyenne de leur marché.

Meilleurs Agents, leader de l'estimation immobilière en ligne, a dévoilé ce mardi les résultats de son dernier classement des rues les plus chères au sein des 50 plus grandes métropoles de France. Si la rue de Furstemberg, dans le 6e arrondissement de Paris, arrive en tête avec 24 272 euros/m², une rue à Lyon se distingue dans le classement. Il s’agit de la rue Gasparin, dans le 2e arrondissement, où le mètre carré coûte 6 743 euros.

On retiendra que le coeur historique parisien abrite à lui seul les 5 rues les plus chères des 50 plus grandes villes de France, avec des prix qui s’élèvent au-dessus de 20 000€/m². Après la capitale, Cannes, Antibes et Nice sont les villes dans lesquelles on retrouve les rues avec les prix les plus élevés.

A l’inverse, à 2 165€ en moyenne, un mètre carré dans la rue Gabriel Calamand à Saint-Etienne (la rue la plus chère de la ville), coûte 11 fois moins cher que dans la rue de Furstemberg.