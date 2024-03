Piétonnisation de la Presqu'île : les commerçants lyonnais saisissent le Conseil d'Etat

En mai 2023, onze associations et dix-sept commerces avaient déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon, remettant en cause la légalité du projet "Presqu'île à vivre", un plan de piétonisation de la presqu'île lyonnaise.

La principale mesure du projet, porté par le président de la métropole Bruno Bernard, est la mise en place d'une Zone à trafic limité (ZTL) d'ici 2025, allant de la place Bellecour à la place des Terreaux, et la piétonisation de 15 rues d'ici 2025.

Le projet avait déjà ses détracteurs : ceux-ci ont décidé de faire entendre de nouveau leur voix, puisque 19 associations ont cette semaine interpellé le Conseil d’État, impatients de connaître la décision du tribunal après dix mois d'attente. Parmi elles, des commerçants et habitants, qui remettent en question, donc, la légalité du projet : selon le président de l'Association de développement de la Presqu'île de Lyon (ADPL) pour LyonCapitale, aucune étude d'impact n'aurait été menée en amont du vote, ce qui pourrait rendre l'entièreté du programme illégal.

Mais ce n'est pas tout ce qui est reproché à la Métropole et à la Mairie : d'un côté, l'inexistence des études d'impact, mais également le manque de concertation et d'information des habitants, qui s'inquiètent des répercussions sur les commerces et riverains. Le Conseil d’État a donc été interpellé pour accélérer la procédure auprès du tribunal administratif. De son côté, ce dernier a indiqué traiter le dossier dans un délai tout à fait normal.

Affaire à suivre.