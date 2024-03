Prix "Annie et Régis Neyret" : le festival Novembre des Canuses récompensé par le jury

La Ville de Lyon vient de décerner ses prix 2024. Et le Grand Prix du jury revient à la Compagnie du Chien Jaune pour son festival Novembre des Canuses organisé à l'automne dernier.

Il s'agit d'une féminisation du Novembre des Canuts afin de "mettre à l'honneur la question des femmes dans la grande fabrique de la soie" à travers une programmation entièrement consacrée aux femmes.

La Compagnie du Chien Jaune voit son prix être accompagné d'un chèque de 4000 euros.

Les trois prix coup de coeur, chacun doté de 2000 euros, reviennent à Des Espèces parmi'Lyon, au CIL Sud Presqu'île Confluence et à Emmanuel Mille.

Le premier a signé un ouvrage disponible gratuitement sur Internet, "Sur les traces de la ville sauvage : expédition au coeur du 1er arrondissement de Lyon" qui recense et cartographie la faune et la flore du territoire. Il a été consulté 5000 fois en ligne.

Le deuxième a mis en valeur les fresques de Didier Chamizo dans le tunnel des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph en nettoyant les lieux et en faisant installer un éclairage, ainsi qu'en contribuant à la formation de guides pour faire découvrir ces 60 mètres de fresques de l'artiste et de ses co-détenus. Ce sont 3000 personnes qui ont depuis bénéficié d'une visite.

Enfin, le troisième a réalisé une thèse intitulée "Construire la ville en terre : le pisé matériau essentiel de l'extension urbaine de Lyon (XVe-XIXe siècles).

Le jury, composé de l'adjoint au Patrimoine Sylvain Godinot, de la directrice générale d'ONLYLYON Virginie Carton, du directeur des Archives municipales Louis Faivre d'Arcier, du président de l'association Renaissance du Vieux-Lyon Frédéric Auria, du membre de la direction de l'aménagement urbain de la Ville de Lyon Philippe Lamy, de la membre de la direction des affaires culturelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Marie-Blanche Potte et l'architecte du patrimoine Charlotte Vergély, a étudié au total 21 projets.

"Ces experts du patrimoine ont été attentifs à la qualité des projets et ont souhaité distinguer la transmission des savoir-faire et de la mémoire, ainsi que leur dimension participative, citoyenne et partenariale", indique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Pour rappel, il a été décidé de lancer ces prix citoyens du patrimoine pour rendre hommage au couple Annie et Régis Neyret, dont le combat pour sauvegarder le patrimoine lyonnais a permis notamment d'éviter la destruction du Vieux Lyon, que Louis Pradel voulait raser.