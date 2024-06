Viol d'une femme sur les quais de Saône à Lyon : l'Algérien en situation irrégulière n'avait "pas pu se retenir"

Et cet Algérien en situation irrégulière en France, souffrant de troubles psychotiques, a écopé de 8 ans de prison ce mardi à Lyon.

Il lui était reproché d'avoir attaqué et violé à trois reprises une femme au petit matin le 19 juin 2022. Les faits s'étaient déroulés sur le quai Pierre-Scize, en bord de Saône.

La victime avait été menacée d'un tesson de bouteille par le trentenaire qui a reconnu face aux juges n'avoir pas "pu se retenir" de la violer en la voyant marcher en talons et mini-jupe.

Le procès de ce début de semaine a également été l'occasion d'apprendre que des témoins de la scène avaient eu des réactions très différentes. Un habitant du quai du 9e arrondissement avait été alerté par les cris de la victime et était descendu en pyjama pour faire cesser le viol.

Tandis que de l'autre côté de la rivière, sur la berge d'en face, des jeunes riaient bruyamment et filmaient l'acte sexuel forcé, allant même jusqu'à publier les vidéos sur les réseaux sociaux. Aux enquêteurs, ils avaient déclaré ne pas avoir compris qu'ils assistaient à quelque chose de violent et non consenti.

Selon le Progrès, la cour criminelle du Rhône a retenu l'altération du discernement de l'accusé, lui permettant d'écoper de 8 ans de prison, plutôt que les 9 ans requis par l'avocat général.