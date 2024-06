Envolez-vous pour un séjour inoubliable à New York

Et pour cause, la ville recèle de lieux inédits à découvrir. Ici, la culture, l’histoire et la gastronomie règnent en maître ! Compte tenu de son immensité, nous vous recommandons de bien préparer votre séjour dans la Grande Pomme, en planifiant vos visites et vos hébergements. Voici quelques conseils pour passer un séjour de rêve à New York !

Choisir votre hébergement à New York

C’est parti, embarquez pour une aventure inoubliable dans la ville qui ne dort jamais ! Afin de vivre pleinement cette aventure, nous vous conseillons de réfléchir au quartier au sein duquel vous souhaiterez résider. Cela vous permettra d’être au plus près des points d’intérêt que vous aurez repérés pour votre voyage. Voici quelques idées de quartiers où résider à New York.

Time Square, cœur électrique de la ville

Time Square est l’un des quartiers les plus animés de New York ! Vous trouverez ici les théâtres de Broadway, incontournables lieux pour aller voir une comédie musicale, ainsi que de nombreuses boutiques tendance et restaurants branchés.

Central Park, le poumon vert de New York

Impossible de vous rendre à New York sans passer par Central Park. Cet immense écrin de verdure se loge entre les imposants gratte-ciel et vous offre une vue imprenable sur la skyline, au cours de vos charmantes promenades arborées. À voir absolument !

Brooklyn et son décor vintage

Brooklyn offre un décor résolument différent de celui de Manhattan et ses géants d’acier. Ici, les maisons sont basses et toutes de briques vêtues et le street-art s’invite un peu partout sur les murs. Perdez-vous au hasard de ses rues bohèmes, en allant chiner de jolis souvenirs au sein des nombreux magasins de seconde main. Vous y trouverez également de nombreuses galeries d’art et restaurants très appréciés des foodies new-yorkais. Cerise sur le gâteau, vous aurez une vue imprenable sur l’île de Manhattan !

Bon à savoir : au sein de ces différents quartiers, vous aurez l’embarras du choix en matière d’hébergements, entre les auberges de jeunesse, les hôtels milieu de gamme et les hôtels de luxe. Pour les plus petits budgets, vous pouvez également opter pour une chambre chez l’habitant.

Réservez votre séjour avec Voyage Privé

Vous souhaitez bénéficier de remises avantageuses sur votre séjour new-yorkais ? Vous pouvez choisir de planifier votre escapade avec Voyage Privé ! Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur la plateforme pour vous inscrire à la newsletter et profiter de nombreuses réductions sur les vols, les hôtels et bon nombre d’activités.

Un conseil : si vous le pouvez, réservez votre voyage en dehors de la saison touristique, afin de faire baisser les prix.

Quels sont les meilleurs lieux à visiter à New York ?

Vous l’aurez compris, New York recèle de lieux à visiter. Vous pouvez commencer votre échappée par Ellis Island. Prenez le bateau afin d’admirer l’imposante statue de la Liberté et sa magnifique robe bleutée. Vous pourrez la contempler de plus près en arrivant au port. Ne manquez pas le musée de l’immigration, qui vous livrera les fascinantes histoires de ces migrants qui arrivèrent à New York pour y trouver une vie meilleure (dont certains furent des personnalités renommées), au cours du 20ème siècle.

Poursuivez l’aventure en vous rendant au mémorial du World Trade Center où vous découvrirez également la gare de New-York et son apparence familière, ou tout en haut de l’Empire State Building, à Manhattan. Vous profiterez d’une vue imprenable sur les buildings new-yorkais ! Puis, promenez-vous sur le Brooklyn Bridge, à pied ou à vélo, pour contempler Manhattan depuis les hauteurs…

Vous voilà bien avisés pour préparer votre séjour à New York !