Lyon : la galerie Béraudier se dévoile à la gare de la Part-Dieu

"Oh c’est nouveau ça !", a-t-on pu entendre ce mardi matin de la part d’une femme valise à la main et téléphone de l’autre à l’entrée de la gare de la Part-Dieu côté boulevard Vivier Merle.

Oui c’est nouveau ! Il s’agit de la nouvelle galerie Béraudier proposant sur plus de 10 000 mètres carrés et trois étages de nouvelles boutiques pour les voyageurs. On y retrouve notamment un Carrefour City (idéal pour les achats de dernière minute), le chocolatier Voisin, une pâtisserie Mariller, un Relay sans oublier le bouchon lyonnais Daniel et Denise. Tous les espaces (une vingtaine) n’étaient pas encore occupés ce mardi matin au moment de l’ouverture. Le premier étage est de son côté réservé à la vente des billets.

De quoi interpeller les voyageurs habitués aux travaux en cours au niveau de la gare de la Part-Dieu. Selon nos informations, l’ouverture plutôt discrète de cette nouvelle galerie Béraudier a été marquée par l’absence d’inauguration officielle de la part de la SNCF. La raison avancée ? Le contexte politique...

Le chantier de la gare de la Part-Dieu va se poursuivre dans les prochaines semaines. Plusieurs autres temps forts sont au programme avant la fin des travaux prévue pour l’été 2025. A la rentrée prochaine, un nouvel accès vers la gare de la Part-Dieu, le passage Pompidou, sera ouvert depuis la tour To Lyon à destination des piétons et des cyclistes.