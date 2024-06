Au conseil municipal de jeudi, la “mise en place d’une stratégie locale” de grande ampleur par la Ville de Lyon

Mercredi 26 mai, veille de conseil municipal.

En cette journée ensoleillée, le maire de Lyon Grégory Doucet et son adjointe au logement Sophia Poppof ont pourtant décidé d’évoquer, via une conférence de presse spécialement dédiée, “un sujet qui est une des préoccupations majeures des Lyonnaises et Lyonnais” : l’habitat.

Ainsi, depuis les causes de cette “crise européenne de l’habitation qui tend à durer” jusqu’aux plus petits partenariats associatifs mis en place par la Mairie, l’édile et son adjointe ont présenté leur stratégie sur le logement, trois ans après le début du mandat.

Pour autant, dès 2021, 34,5 milliards d’euros ont été investis dans le Plan Pluriannuel des Investissements de la Ville pour le logement : le tout, pour répondre “à l’enjeu d’un habitat abordable” pour les Lyonnais.

Dans les résolutions qui seront proposées dès jeudi sur le sujet, on retrouve donc les subventions pour les logements sociaux, “seule ville de France où l’aide à la pierre est aussi élevée”, les fonds d’aide aux propriétaires pour rénover les logements vacants ou indignes, l’accompagnement des citoyens sur le recours… pour traiter la crise “sous tous ses aspects”, et “rendre plus visible et plus lisible l’action de la Ville de Lyon dans le domaine”.

Mais cette stratégie locale doit être accompagnée de manière plus globale, particulièrement à l’approche d’élections : “on attend un engagement fort du prochain gouvernement, pour une politique de l’habitat à la hauteur des enjeux”, a ainsi déclaré Sophia Poppof, bien vite rejointe par l’élu.

“J’ai confiance en les futurs députés du NFP pour prendre à bras le corps le problème du logement”, confirme l’édile, certain de sa stratégie : “faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait, c’est notre fort à la Ville de Lyon”.