Que faire à Lyon et dans la Métropole ce week-end (5, 6 et 7 juillet) ?

La Rouquine fait sa mue à la Station Mue

Ce dimanche 7 juillet, la compagnie La Rouquine proposera un spectacle toute la journée au sein de la Station Mue à la Confluence.

La Rouquine fait sa mue, un spectacle interactif autour du jardinage, espaces créatifs, ateliers danse, théâtre, écriture pour tous. Une journée centrée sur les arts et l’écologie.

Entrée gratuite.

Le 7 juillet de 10h30-21h30

Plongée au coeur de l'Asie avec le festival Baguettes magiques

Le Nouvel institut franco-chinois de Lyon organise ce week-end la 8e édition du festival Baguettes magiques. S'il y aura des ateliers de kung-fu, karaoké et mahjong, c'est bien la gastronomie asiatique qui sera à l'honneur pendant deux jours dans le 5e arrondissement. Avec la participation de plusieurs restaurants de l'agglomération comme Bon Voyage, Oni'Poke, Les Pâtes Vivantes ou Lin Teas, des ateliers de confection de nouilles et de rouleaux de printemps seront à découvrir.

Entrée gratuite

Les 6 et 7 juillet de 11h à 17h



Lancement du festival de l'été, Vivez l'été à Villeurbanne

Quoi de mieux pour fêter le retour de Vivez l’été qu’une ouverture en fanfare le samedi 6 juillet sur la place Lazare-Goujon et l’avenue Henri-Barbusse ?

De 14 h à 21 h, venez profiter de nombreuses activités !

À partir de 14h :

Jeux et activités manuelles

Atelier Kapla par le centre Kapla animation Lyon

Pêche aux canards

Jeux en bois

Espace lecture avec une bibliothèque mobile

De 15h à 16h :

Batucada – Association Senario, en déambulation sur l’avenue Henri-Barbusse

De 16h à 17h :

Initiation au tango argentin avec Mélanie Julian & Loïc Peyras

À partir de 17h :

Concert – scènes d’émergence avec Charly Kat, Emrode et Super Méga Super Cool Révolution

À 19h45 :

Battle de hip hop – Cie Freestyles



Festival du Péristyle à l'Opéra de Lyon

Les 5 et 6 juillet, Iles proposera 3 sets par jour dans l'amphi de l'Opéra de Lyon.

Créé par Lyes Nechak et actif à Lyon depuis 2016, Iles (phonétique “Ileuss”, transcription en berbère ⵉⵍⴻⵙ) est un groupe de musiques et chants berbères de Kabylie, qui revisite différents répertoires de musiques et chants traditionnels et contemporains mais propose aussi ses propres compositions et chansons. Sur le plan musical, le groupe renferme différentes sensibilités (yal, chaâbi, jazz, ottomane, séfarade, classique…) qui se lient en parfaite osmose. Sur le plan poétique, Iles, outre ses propres textes, puise dans les poèmes populaires, traditionnels ou contemporains. Ouvert aux musiques du monde de par ses diverses collaborations artistiques en tout genre, le groupe est considéré comme un véritable médiateur de la musique berbère. Porteur d’un message d’unité entre les peuples, Iles se donne comme idéal de véhiculer la joie de vivre à son public.

Entrée gratuite

Les 5 et 6 juillet de 18h30, 20h15 et 22h

Heat souffle sa 5e bougie

C'est un anniversaire à ne pas louper. Le foodcourt du quartier de la Confluence à Lyon soufflera sa 5e bougie ce week-end. À cette occasion, deux jours de festivités sont organisés avec Dj sets, food, animations et vente d’affiches.

Entrée gratuite

Les 6 et 7 juillet de 12h à 00h



Météo du week-end

Le temps s'annonce mitigé. Vendredi soir, si le mercure titillera les 30°C, le ciel commencera à se couvrir.

Samedi, des orages et des averses sont attendus toute la journée dans le Rhône, avec des températures à la baisse (17-21°C).

Dimanche, retour espéré d'un ciel plus clément mais pas encore de grand soleil. Il fera jusqu'à 24°C.