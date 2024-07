Lyon : le président d'association détournait de l'argent pour partir en vacances et payer son loyer

Les enquêteurs découvraient que l'association fonctionnait comme une société mais sans déclarer aucune charge. Mais aussi que le président se servait du compte associatif pour rémunérer sa femme et son gérant, et financer ses vacances, l'achat d'un véhicule ou le paiement du loyer de son domicile à Charbonnières-les-Bains.

Le chiffre d'affaires annuel de l'association non citée par la DIPN du Rhône s'établissait à 150 000 euros par an, avec des mouvements financiers non répertoriés dans les comptes.

Après plus d'un an d'enquête, les policiers décidaient d'interpeller le gérant ce mardi. Agé de 46 ans, il était inconnu de la justice et déclarait lors de sa garde à vue ne pas connaître les agissements et le train de vie du président de l'association et de sa femme.

Puis c'était le tour de la femme du président d'être auditionnée. Elle ne reconnaissait pas les faits, rejetant la responsabilité du fonctionnement de l'association sur son mari.

Et finalement, mercredi, le président était interpellé. Agé de 48 ans, il refusait de s'exprimer. A son domicile, la somme de 9800 euros en espèces était découverte.

Les trois mis en cause feront l'objet de poursuites devant la justice, alors que l'enquête était ouverte pour abus de confiance, blanchiment d'argent et travail dissimulé.